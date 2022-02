Einbrecher dringen in Pizzeria in Bitterfeld ein - Zwei Kassen aufgebrochen

Bitterfeld/MZ - Eine üble Überraschung erlebte der Eigentümer eines Bitterfelder Ladengeschäfts am Mittwochmorgen: Im Zeitraum von Dienstag, 22 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Pizzeria in der Anhaltstraße in Bitterfeld eingedrungen.

Laut Polizei zerstörten sie dafür eine Glastür und gelangten durch diese Öffnung ins Innere. Hier brachen sie zwei Kassen auf und stahlen daraus Bargeld im mittleren zweistelligen Bereich. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt etwa 550 Euro.