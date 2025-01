Der Steigerturm gerät in den Fokus von Heimat- und Kulturverein sowie der Freiwilligen Feuerwehr. Auch Priorauer Firma hilft.

Es isr wieder Bewegung auf dem Anger in Raguhn. Am Steigerturm wird gepflanzt.

Raguhn/MZ. - Es ist wieder Bewegung auf dem Raguhner Anger. Das freut auch Reinhard Nedlitz, den Vorsitzenden des Heimat- und Kulturvereins Raguhn. Der blickt gern zurück auf das vergangene Jahr, denn eine Herzenssache nimmt Gestalt an. Zumindest rückt das historische Wahrzeichen der Stadt – der Steigerturm – wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Feuerwehr sowie der Heimat- und Kulturverein haben nämlich ein großes Ziel. Sie wollen den alten Steigerturm auf dem Anger vor den Toren der Stadt vor dem weiteren Verfall bewahren. Mehr noch: Sie wollen, dass das Denkmal fachgerecht saniert wird und möglichst bald wieder in alter Schönheit überzeugt.