Zscherndorf/MZ. - Ein großes Infrastrukturprojekt soll im nächsten Monat in Zscherndorf beginnen: Die grundhafte Erneuerung der August-Bebel-Straße steht an, die in enger Zusammenarbeit von Stadt, Abwasserzweckverband (AZV) Westliche Mulde, Wasserversorger Midewa und Planungsbüros durchgeführt wird. In einer Anwohnerversammlung wurden dazu nähere Details von Sandersdorf-Brehnas Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos), dem Projektverantwortlichem der Stadt sowie Vertretern der beteiligten Firmen vorgestellt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.