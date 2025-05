Bitterfeld/MZ. - Wer Musik liebt, selbst ein Instrument ausprobieren oder einfach nur zuhören möchte, hat dazu am Samstag, dem 24. Mai, in Bitterfeld die beste Gelegenheit: Die Musikschule „Gottfried Kirchhoff“ lädt von 10 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür in das Haus am Ratswall ein. Geboten wird ein musikalischer Tag zum Mitmachen, Staunen und Begegnen – für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.