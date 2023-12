Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolfen/MZ. - Staunend, schnuppernd, plaudernd, genießend – so dürften die Besucher ihre Zeit auf den meisten Weihnachtsmärkten verbringen. Doch in Wolfen gibt es eine besondere Variante: Hier versucht man, Traditionen lebendig zu halten und feiert den „Historischen Weihnachtsmarkt“. Drei Tage lang haben am Wochenende zahlreiche Besucher die vielfältigen Angebote auf dem Gelände an der Leipziger Straße genossen.