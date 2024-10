Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Pädagogik hat Daniela Skodzik entscheidend zur Entwicklung der Evangelischen Grundschule in Wolfen beigetragen.

Ein großes Herz für Kinder in der evangelischen Schule in Wolfen

Wolfen/MZ. - Daniela Skodzik prägt seit Jahren die Bildungslandschaft in Wolfen. Die 54-jährige Pädagogin leitet nicht nur den Hort der Evangelischen Grundschule, sondern ist auch die Leiterin der Kindertagesstätte im Christophorushaus in Wolfen-Nord. Nach ihrer Ausbildung zur Kindergärtnerin in den späten 1980er Jahren in Halle und einer folgenden Weiterbildung zur Heilpädagogin arbeitete sie viele Jahre in verschiedenen Kindertagesstätten in Wolfen.