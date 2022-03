Eigener Schönheitssalon: Marie Müller hat sich in Gröbern den Traum von der Selbstständigkeit erfüllt

In ihrem Salon in Gröbern möchte die junge Frau andere Menschen zu einem schönen Äußeren verhelfen.

Marie Müller hat ihren Schönheitssalon in Gröbern an der Mühlstraße 21.

Gröbern/MZ - Marie Müller aus Gröbern hat sich einen Traum erfüllt. Im Mehrzweckgebäude der Gemeinde Gröbern an der Mühlstraße betreibt die 34-Jährige einen Schönheitssalon mit dem Name „Seelengold“. „Ich möchte, dass meine Kunden zufrieden sind und damit auch ihrer Seele etwas Gutes tun“, sagt die junge Frau. Daraus sei auch der Name entstanden. Die Seele einmal baumeln lassen, das könne man auf alle Fälle bei ihr.

Beruflich hat Marie Müller allerdings anfangs einen anderen Weg eingeschlagen. Nach der Schule stand erst einmal die Lehre als Zahnmedizinische Fachangestellte auf dem Programm. Dabei sei es besondern die Kieferorthopädie gewesen, die sie interessiert habe. Ein Beruf, den sie auch einige Zeit ausgeübt hat. Doch schon während dieser Zeit habe sie den Wunsch gehabt, einmal ihr eigener Chef zu sein.

Um auf die Aufgaben richtig vorbereitet zu sein, hat Marie Müller eine Ausbildung zur Kosmetikerin absolviert

Angst davor habe sie nicht gehabt, denn die Höhen und Tiefen der Selbstständigkeit habe sie schon in der eigenen Familie kennen gelernt, erzählt sie. „Ich wusste also, worauf ich mich einlasse“, meint sie lachend. Und es sollte einmal etwas anderes sein. Aus diesem Grund habe sie den Weg über die in Wolfen ansässige Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (EWG) gewählt, um die nötige Unterstützung auch in betriebswirtschaftlicher Hinsicht zu erhalten. „Dort habe ich sehr viel Hilfe bekommen, denn der eigene Businessplan ist sehr gut angekommen.“

Um auf die Aufgaben in der Kosmetikbranche richtig vorbereitet zu sein, hat Marie Müller eine Ausbildung zur Kosmetikerin absolviert. „Mit einem Kind war das alles nicht so einfach, aber wenn man den Willen hat, geht alles“, sagt sie selbstbewusst.

„Ich wollte unbedingt in Gröbern bleiben, denn hier lebt auch die Familie“

Was dann noch fehlte, war ein eigenes Studio, in dem sich die Kunden wohlfühlen können. Doch auch in dieser Hinsicht hat sich die junge Frau Gedanken gemacht. „Ich wollte unbedingt in Gröbern bleiben, denn hier lebt auch die Familie“, sagt sie. Mit dem Bürgermeister, der im Gemeindezentrum noch Räumlichkeiten zur Verfügung hatte, sei man schnell einig geworden, so dass der Eröffnung nichts mehr im Wege stand. Seit dem 1. November 2020 können sich nun die Damen und auch die Herren individuell beraten und pflegen lassen. „Für mich ist es wichtig, dass jeder einzelne Mensch mit seinen Problemen und Wünschen zu mir kommen kann“, wirbt Müller für einen Besuch.

Um ihre Reichweite noch zu erweitern, gestaltet Marie Müller ihre gesamte Werbung und auch die Präsenz in den sozialen Medien selbst.