Ehemalige Kita in Pouch wird zu barrierefreiem Wohnkomplex

Die Diakonie Soziale Dienste baut in Pouch barrierefreie Wohnungen. Eine ehemalige Kita wird in das Projekt mit einbezogen. Hinter dem Projekt steckt aber noch mehr.

Pouch/MZ - Unbarmherzig brennt die Sonne auf den Beton. Die Anwesenden schwitzen. Trotz dieser widrigen Bedingungen haben sich Bauleute, Gäste und vor allem die Diakonie Soziale Dienste als Bauherr eingefunden, um die obligatorische Grundsteinhülse für den Neubau in das vorgesehen Loch zu versenken. Was sich später auf der Betonplatte an gerade dieser Stelle befinden wird, konnte noch nicht gesagt werden. Auf alle Fälle wird es ein Haus, in dem Menschen wohnen und eine Tagespflege untergebracht ist.