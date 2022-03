Dreister Diebstahl in Wolfen - Beifahrer in Auto greift nach Handtasche im Fahrradkorb

Wolfen/MZ - Ein besonders dreister Diebstahl einer Handtasche beschäftigt die Polizei in Anhalt-Bitterfeld.

Eine 53-jährige Frau war am Freitag gegen 5 Uhr auf einem Fahrrad in der Friedenallee in Wolfen in Richtung Thalheimer Straße unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes am dortigen Friedhof bemerkte sie, wie sich langsam von hinten aus Richtung Reudener Straße ein Fahrzeug näherte. Als der silberne Kleinwagen an ihr vorbeifuhr, lehnte sich der Beifahrer plötzlich aus dem Fenster und griff nach einer Handtasche im Fahrradkorb der Frau.

Das Auto fuhr nach der Tat sehr zügig davon und bog an der Kreuzung zur Thalheimer Straße nach links ab. In der Tasche befanden sich neben der Geldbörse der Frau persönliche Dokumente, Geldkarten und ein Mobiltelefon. Zur genauen Schadenshöhe wurden keine Angaben gemacht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.