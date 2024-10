In Wolfen ist eine 81-jährige Rentnerin am Freitag, 11. Oktober, Opfer eines Taschendiebstahls geworden.

In Supermarkt in Wolfen

Wolfen/MZ. - In Wolfen ist eine 81-jährige Rentnerin am Freitag, 11. Oktober, Opfer eines dreisten Taschendiebstahls geworden.

Die Frau war gegen 10 Uhr in einem Supermarkt in der Friedensstraße einkaufen. Dabei hatte sie ihre Geldbörse in einer Seitentasche ihres Rollators verstaut. Als sie an der Kasse ihre Waren bezahlen wollte, musste sie feststellen, dass die Geldbörse entwendet worden war. Neben einer Bankkarte und Ausweisdokumenten befand sich ein Bargeldbetrag im mittleren dreistelligen Bereich in dem Portemonnaie.

Als die Frau kurz darauf eine Bankfiliale aufsuchte, um die Geldkarte sperren zu lassen, erlebte sie eine böse Überraschung. Die Täter hatten bereits einen Bargeldbetrag in oberer dreistelliger Höhe mit der Karte abgehoben.