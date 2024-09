In Greppin ist es am Freitagabend zu einem Unfall gekommen. Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Notarzt waren vor Ort.

Drei Verletzte bei Unfall in Greppin: Junger Simson-Fahrer kracht in einen Transporter

Der Transporter hat die Simson bei dem Unfall in Greppin frontal erfasst.

Greppin/MZ. - Bei einem Verkehrsunfall in Greppin bei Bitterfeld sind am Freitagabend drei Personen leicht verletzt worden. Das hat die Polizei in Anhalt-Bitterfeld auf MZ-Anfrage mitgeteilt.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.15 Uhr. Der 15-jährige Simson-Fahrer hatte mit seiner 14-jährigen Beifahrerin die Äußere Waldstraße in Richtung Sonnenweg befahren und hatte dann offenbar den Transporter übersehen. Es kam zu einem frontalen Zusammenstoß, der zum Glück relativ glimpflich endete.

Die beiden Jugendlichen und der 60-jährige Transporter-Fahrer wurden nach Angaben der Polizei nur leicht verletzt. An der Simson entstand Totalschaden, den die Polizei auf etwa 1.500 Euro schätzte. Der Schaden am Transporter wurde mit 3.000 Euro angegeben. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst sowie ein Notarzt waren vor Ort. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.