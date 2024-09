Drei Tage wach in der Fuhneaue - 625 Jahre sollen gefeiert werden

Das Sommerfest in der Fuhneaue soll 2025 zum dreitägigen Jubiläumsfest werden.

Wolfen/MZ. - Man kann nicht früh genug anfangen, große Feste zu planen. Wolfen wird im nächsten Jahr 625 Jahre alt. Und auch wenn das kein wirklich rundes Jubiläum ist, will der Ortsteil feiern. Darüber sind sich inzwischen der Ortschaftsrat und die Stadtverwaltung einig. „Es ist aber auch klar, dass wir uns nicht mit dem Fest zu 800 Jahre Bitterfeld messen wollen und können“, betont Ortsbürgermeister André Krillwitz (Pro Wolfen). Zwei Gemeinsamkeiten gibt es dennoch: Beide Ortsteile stemmen die Festivität, indem sie ihr größtes Volksfest quasi ummodeln. In Bitterfeld gab es wegen der Jubiläumswoche kein Hafenfest, Wolfen wird das Sommerfest abwandeln. Und: Wie schon in Bitterfeld wird die Stadt die Organisation federführend übernehmen.