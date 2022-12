Digitale Rettungspakete - Feuerwehrleute in Bitterfeld-Wolfen bekommen Tablets

Netzgesellschaft-Chef Mirko Byton (l.) und Stadtwerke-Prokurist Thomas Glauer (r.) übergeben die Tablets an die Feuerwehrleute.

Wolfen/MZ - Die Netzgesellschaft Bitterfeld-Wolfen betreut in Wolfen, Bobbau, Greppin, Jeßnitz, Reuden und Thalheim gut 1.000 Hydranten. Die Löschwasserentnahmestellen werden laut Geschäftsführer Mirko Byton im Vier-Jahres-Rhythmus kontrolliert. Alle zum Netz vorhandenen Daten werden außerdem der Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen zur Verfügung gestellt – einmal jährlich, in Papierform und in mehreren Ordnern.