Bitterfeld/MZ. - Digital ist in aller Munde. Selbst hinter der Autofrontscheibe. Dort ruht in vielen Fahrzeugen bereits die elektronische Parkscheibe. Die erledigt das, was früher einen Handgriff mehr erforderte und zuweilen nun der Vergesslichkeit von Autofahrern entgegenkommt. Denn die Parkuhr ist immer allgegenwärtig. Kein mögliches Knöllchen in Sicht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.