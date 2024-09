Wurde Täter gestört? Diebstahl in Bitterfeld wirft Fragen auf: Polizei findet gestohlenen Trennschleifer und ein Damenrad

Nach einem dreisten Diebstahl bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat am Mittwoch etwas in der Albert-Schweitzer-Straße in Bitterfeld gesehen?