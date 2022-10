Dieb will in Bitterfeld Waschmittel stehlen - Rucksack und Fahrrad bleiben bei Flucht zurück

In einem Supermarkt in Bitterfeld hat ein unbekannter Täter am Dienstag gegen 10 Uhr versucht, mehrere Packungen Waschmittel zu stehlen. Am Ende hatte er aber weder Beute noch Fortbewegungsmittel.

In einem Waschmittelregal hat der Täter in Bitterfeld zugegriffen.

Bitterfeld/MZ - In einem Supermarkt in der Wittenberger Straße in Bitterfeld hat ein unbekannter Täter am Dienstag gegen 10 Uhr versucht, mehrere Packungen Waschmittel zu stehlen. Nach den Informationen der Polizei verstaute er die Ware im Einkaufskorb und wollte so ohne zu bezahlen den Laden durch den Eingangsbereich verlassen.

Hier konnte er aber von Kunden und Mitarbeitern zunächst gestellt werden. Der Mann, der sich nun seiner Sache nicht mehr sicher war, wie es im Polizeibericht heißt, ergriff daraufhin die Flucht und ließ sowohl das Diebesgut als auch seinen Rucksack und das mitgeführte Fahrrad zurück.