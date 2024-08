Ein 64-Jähriger staunte in dieser Woche nicht schlecht, als er am Dienstag gegen 14.30 Uhr seine Garage aufsuchte. Es gab eine doppelte Überraschung.

Diebesgut in Wolfen: Eigentümer findet neue Schlösser an seiner Garage und gestohlene Bauzäune

Wolfen/MZ. - Ein 64-Jähriger staunte in dieser Woche nicht schlecht, als er am Dienstag gegen 14.30 Uhr seine Garage aufsuchte, die in einem Komplex in der Steinfurther Straße in Wolfen liegt.

Unbekannte hatten mehrere Vorhängeschlösser am Tor angebracht, die er zunächst mit Hilfe von Werkzeugen öffnete. Im Inneren kam eine größere Anzahl an Bauzäunen zum Vorschein, die offenbar gestohlen worden waren und dort über einen längeren Zeitraum gelagert wurden.

Der Eigentümer des Diebesgutes konnte noch am selben Tag ermittelt werden. Ihm war durch den Diebstahl ein Schaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro entstanden. Die Ermittlungen zu den Tätern wurden aufgenommen und dauern weiterhin an.