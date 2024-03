Diebe steigen in Rödgen in ein Wohnhaus ein - Bargeld entwendet

In Rödgen sind unbekannte Täter in ein Haus eingebrochen.

Rödgen/MZ. - In Rödgen ist es am Montagabend zu einem Einbruch in ein Wohngebäude gekommen. Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitteilt, drangen der oder die unbekannten Täter in den Abendstunden gewaltsam in das Einfamilienhaus in der Äußeren Dorfstraße ein.

Aus den Räumlichkeiten entwendeten der oder die Täter unter anderem Bargeld. Die Höhe des Gesamtschadens ist gegenwärtig nicht bezifferbar und Teil der Ermittlungen, die andauern.