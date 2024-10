Diebe brechen gewaltsam in ein parkendes Auto in Wolfen ein

Wolfen - In einen Volkswagen sind in der Nacht vom Samstag auf Sonntag bislang unbekannte Täter eingebrochen. Das Auto parkte in der Robert-Blum-Straße in Wolfen. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein, scheinbar sich nicht darum sorgend, dass jemand die Geräusche hören könnte. Im Fahrzeug fanden die Diebe schließlich verschiedene Werkzeuge, die die Täter entwendeten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.370 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Außerdem bittet die Polizei um Mithilfe. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird aufgefordert, sich beim Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen, Dammstraße 10, Tel. 03493/301-0 zu melden. Es kann auch die E-Mail-Adresse [email protected] genutzt werden.