Premiere nach Verzögerung Die Zörbiger Glocke klingt wieder - Wie das die Gemeinde am Sonntag feiern will

Nach monatelanger Sanierung kehrt die imposante Glocke von St. Mauritius nach Zörbig zurück. Am Sonntag wird das gefeiert - auch wenn das später als ursprünglich geplant ist. In Großzöberitz und Spören übt man sich hingegen noch in Geduld.