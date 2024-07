In Holzweißig wurde mit einem bunten Fest an den Braunkohleabbau in der Region erinnert. Das Steigerlied sorgte für Gänsehaut. Warum der Bergmannstag immer mehr zum Sommerfest wird.

Die Stunde der Bergleute - So hat Holzweißig an die lange Tradition des Bergbaus erinnert

Mitglieder des Traditionsvereins Bitterfelder Bergleute stimmten beim Bergmannstag in Holzweißig das Steigerlied an.

Holzweißig/MZ. - Erster Sonntag im Juli: Das Datum hat Gewicht in Holzweißig. Es steht für den Tag des Bergmanns, der seit 1975 in der DDR der Festtag einer ganzen Zunft war. In Holzweißig feierten ihn die Bergleute groß. „Paar Tage lang und mit einer Festmeile vom Rathaus bis zum Sportplatz“, blickt Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Präßler (Freie Wählergemeinschaft) zurück. Vom großen Trubel ist man mittlerweile weit entfernt. Gefeiert wird der Bergmannstag aber dennoch. Am Sonnabend war es wieder soweit.