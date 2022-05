Die Schiffe Reudnitz und Vineta fahren wieder im regulären Betrieb auf der Goitzsche

Bitterfeld/MZ - Ahoi können sich die beiden Kapitäne der Motorschiffe auf der Goitzsche endlich wieder zurufen. Denn sowohl Ingo Otto mit seiner Reudnitz als auch Peter Förster, der am Ruder der Vineta steht, sind wieder auf dem Goitzschesee unterwegs - mit Fahrgästen und ohne Einschränkungen. Die Besucher der Region haben damit die Möglichkeit, entweder auf dem 1890 in Holland gebauten Plattbodenschiff Reudnitz oder mit der 1962 in Köln gebauten Vineta über den Tagebausee zu schippern und dabei allerhand Wissenswertes aus der Region zu erfahren.

„Wir sind sehr froh, dass wir jetzt wieder mit der vollen Gästestärke über den See fahren können“, sagt Simone Otto, die Frau von Skipper Ingo. Seit Ostern könnten die Besucher wieder an Bord gehen und sich etwa anderthalb Stunden den Wind um die Nase wehen lassen. „Natürlich informieren wir die Gäste dabei zur Geschichte der Region, zum Schiff und stehen Rede und Antwort für alle Fragen zum See“, sagt sie.

Manchmal seien es aber auch die kleinen Piratengeschichten, mit denen Ehemann Ingo die Gäste unterhalte und die besonders bei Kindern gut ankommen würden, weiß sie. Es sei aber sehr wichtig, eine Fahrt zu planen und rechtzeitig zu reservieren, erklärt Simone Otto. Denn gerade jetzt, wo alle gern die Möglichkeiten einer Fahrt über den See nutzen möchten, müsse man sich einen von 70 Plätzen sichern.

Die MS Vineta der Vetter GmbH liegt an der Mole. (Foto: Kehrer)

Buchen kann man für Rundfahrten am Samstag und Sonntag jeweils um 15 und 17 Uhr und bei besonderen Anlässen nach Absprache. Vom 7. bis 10. Oktober könne man aber nicht fahren, denn an diesen Tagen liege das Schiff für den TÜV auf dem Trockenen.

Ähnlich sieht es beim Fahrgastschiff Vineta aus, das über 160 Plätze verfügt. „Auch wenn das viel klingt, sind Voranmeldungen sehr wichtig“, sagt die Geschäftsführerin des Salzfurter Unternehmens Vetter-Touristik, Birgit Vetter. „Seit Ende März sind wir schon unterwegs und können uns über Nachfragen nicht beklagen“, bestätigt sie. Sicher könnten es noch mehr Gäste sein, aber die Liste der Vorbestellungen sei auch bei der Vineta lang.

„Wir haben neben vielen Privat- und Firmenkunden auch wieder mehr Busreisende, die an der Mole halt machen, um den See zu erkunden“, freut sich Birgit Vetter über den Zuspruch. „Man merkt es den Menschen an, dass sie wieder ohne Einschränkungen die Freizeit genießen möchten“, sagt sie. Gefahren werde täglich, außer Montag und Dienstag, so Vetter.

Buchen kann man die MS Reudnitz unter Tel.: 0172/7979055 und die MS Vineta unter Tel.: 03494/62130.