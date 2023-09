Erster Servicepunkt für Nachbarschaftshilfe in Anhalt-Bitterfeld startet im Mehrgenerationenhaus Wolfen. Wer Pflegebedürftigen unter die Arme greift, kann nun auch finanzielle Anerkennung bekommen. Doch was muss man dafür tun?

Wolfen/MZ - Das Mehrgenerationenhaus in Wolfen (MGH) hat die Nase vorn. Dort öffnet der erste „Servicepunkt Nachbarschaftshilfe“ in Anhalt-Bitterfeld. Im ganzen Bundesland gibt es bislang nur vier dieser Einrichtungen – obwohl der Bedarf deutlich größer ist. Denn durch eine Änderung in der Pflegebetreuungsverordnung Sachsen-Anhalts soll sich Helfen endlich auch lohnen. Neu ist, dass der Entlastungsbetrag von 125 Euro im Monat bei Hilfe für Menschen mit Pflegestufe auch helfenden Nachbarn zugute kommen kann.