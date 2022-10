Die Grippesaison hat früh begonnen - Ansturm auf die Arztpraxen im Altkreis Bitterfeld

Zscherndorf/Wolfen/MZ - Es ist Geduld gefragt in den Wartezimmern im Altkreis. Die Erkältungswelle hat auch durch den drastischen Temperatursturz im September in diesem Jahr ungewöhnlich früh begonnen. Wie gehen die in der Region niedergelassenen Ärzte mit dem Ansturm um – ist er aktuell und in Zukunft zu bewältigen? Die MZ hat bei einigen Medizinern nachgefragt.