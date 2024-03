Der Maler Robin Zöffzig hat für die Kirche in Schlaitz das biblische Ereignis in Glas gebannt. Doch eingebaut sind sie bis heute nicht.

In zwei ovalen Fenstern zeigt Robin Zöffzig das Ostergeschehen. Im ersten sind die drei trauernden Frauen zu sehen, die zur Jesu Grabeshöhle kommen. Auf dem zweiten sagte ihnen der Engel: Non est hic - Er ist nicht hier.

Schlaitz/Leipzig/MZ. - Eine unglaubliche Geschichte – kunstvoll gebannt in Glas. Der in Leipzig lebende Künstler Robin Zöffzig hat die Ostergeschichte in zwei ovalen Fenstern für die Kirche in Schlaitz gestaltet. Doch obwohl die gläsernen Kunstwerke seit 2018 fertig sind, hat sie dort noch niemand gesehen. Noch immer bestehen die ovalen Fensterchen im Eingangsbereich an der Kirchen-Westseite nur aus normalem Glas. Ihre bunten Osterfenster sind für die Schlaitzer ein Geheimnis.