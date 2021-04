Die Feuerwehr von Sandersdorf-Brehna braucht eine moderne Drehleiter

Sandersdorf-Brehna - Mit der zweiten Überarbeitung der Risikoanalyse der freiwilligen Feuerwehr, die demnächst im Stadtrat Sandersdorf-Brehna erarbeitet werden muss, stellt sich erneut die Frage nach einer neuen Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt.

Die alte, davor warnt Andreas Wolkenhaar, Ortswehrleiter von Brehna und Stadtrat von Sandersdorf-Brehna, seit Jahren, genüge längst nicht mehr den im Laufe der Zeit gewandelten Anforderungen. „Wir brauchen eine neue. Wir können nicht noch 20 Jahre warten. Und das müssen wir im öffentlichen Ausschuss in aller Ruhe besprechen“, sagte er unlängst während der Stadtratssitzung.

„Die Drehleiter ist aufgrund baulicher Gegebenheiten in Sandersdorf vorzuhalten.“ Gesehen haben das technische Wunder, das die Herzen der Feuerwehrleute höher schlagen lässt, die Interessierten längst. Das Auto hatte die Firma Rosenbauer AG, ein international renommierter Feuerwehrgerätehersteller mit Sitz in Österreich, aus seinem Werk in Karlsruhe nach Sandersdorf-Brehna gebracht. Es stand als Anschauungsstück unlängst vorm Rathaus in Sandersdorf und verfehlte nicht seine Wirkung.

Diesem Problem mit der veralteten Drehleiter, das seit Jahren eine Rolle spielt, will man sich nun offenbar annehmen und die notwendige Technik in nächster Zukunft beschaffen. Doch Eile mit Weile: Die Lieferzeit für diese immerhin 750.000 Euro schwere Investition dauert eine Weile. Denn sie liegt zwischen zwölf und 14 Monaten. (mz/chf)