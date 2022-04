Detektiv stellt in Bitterfeld Jugendlichen beim Ladendiebstahl

Bitterfeld/MZ - Ein aufmerksamer Ladendetektiv hat in Bitterfeld den geplanten Beutezug eines Jugendlichen vereitelt. Nach Polizeiangaben war ein 15-Jähriger am Donnerstag gegen 16.20 Uhr in einem Supermarkt in der Bismarckstraße der Ex-Kreisstadt unterwegs. Dort ließ er einen Fahrradschlauch und verschiedene Fahrradersatzteile mitgehen.

Das bemerkte der Ladendetektiv, der den Täter stellte und ihn dazu bewegte, die gestohlene Ware zurückgegeben. Der genaue Wert der entwendeten Gegenstände wird noch ermittelt. Fest steht jedoch bereits, dass gegen den Jugendlichen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist.