Der Kampf ist entschieden - Als der Deich der Mulde bei Pouch vor 20 Jahren endlich dicht war

Nach mehreren Tagen gelingt am späten Abend das 21. August 2002 zwischen Pouch und Löbnitz der Lückenschluss. Ist das die Trendwende für Bitterfeld? Und wie kommt nun das Wasser aus der übervollen Goitzsche?

Bitterfeld/MZ - Geschafft: Der Deich ist jetzt endlich zu. Es ist die Nachricht des Tages an jenem 21. August des Jahres 2002. Die Materialschlacht an der Deichbruchstelle zwischen Pouch und Löbnitz ist gewonnen. Was die Zeilen offen lassen, ist die Dramatik vor Ort.