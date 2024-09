Am 8. September ist Tag des offenen Denkmals. Kirchen, Museen und sogar ein Schloss öffnen in Bitterfeld, Raguhn-Jeßnitz, Sandersdorf-Brehna und Zörbig ihre Türen für Besucher.

Bitterfeld/MZ. - Denkmale sind „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“. So beschreibt es die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. Bundesweit können zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, rund 6.000 davon besichtigt werden. Die MZ hat zusammengetragen, wo dies im Altkreis Bitterfeld möglich ist. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht.

Bitterfeld-Wolfen

Die Palette der Angebote ist groß. So wird zum Beispiel in das Kreismuseum nach Bitterfeld eingeladen. Dort gibt es um 11 und 13 Uhr Führungen zur Geschichte des Hauses und der Sammlung. Vorgestellt werden die synthetischen Edelsteine und der Bitterfelder Bernstein.

Ein paar Schritte weiter in der Burgstraße öffnet das „Irene Fahrradhaus“. Zwischen 10 und 15 Uhr führt Marco Tennert durch den Laden mit allerhand Originalen aus der Fahrradgeschichte.

Offen stehen ab 10 Uhr außerdem die Musikgalerie an der Goitzsche und die Musikschule „Gottfried Kirchhoff“ im Bitterfelder Ratswall. Ein Höhepunkt des Tages ist das Konzert „Jugendstil-Fantasie“ mit Musik aus der Entstehungszeit des Gebäudes, gespielt von Ilia und Juliane Schaburow.

In Wolfen wird zwischen 13 und 17 Uhr im Empfangsgebäude des Bahnhofs in die Geschichte geschaut. Der Bürgerverein Pro Wolfen informiert über das Vorhaben zur Wiedererrichtung des Denkmals für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. 14 und 18 Uhr läuft der Film „Die Agfa-Orwo Story – Geschichte einer Filmfabrik“. Der Konsum-Kiosk hat geöffnet.

In Bobbau steht am Sonntag der Tag der Bobbauer an. Im Wasserturm treffen sich ab 10 Uhr die ehemaligen Handballer von Traktor Bobbau. Im Turm wird 11.15 Uhr die Ausstellung des Heimatvereins Bobbau und Siebenhausen zu 140 Jahre organisiertem Sport in Bobbau eröffnet. Es gibt Blasmusik, Hüpfburg, Bier und Brause sowie die Möglichkeit, den Wasserturm zu besteigen. In der Christuskirche findet ab 10 Uhr ein Gottesdienst statt. 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Kirchgarten und ab 16 Uhr das Orgelkonzert „Eine Reise durch die Welt“ mit dem Berliner Ensemble OrgaVoc.

Raguhn-Jeßnitz

In der Stadt Raguhn-Jeßnitz sind die explizit mit dem Denkmalstag in Verbindung stehenden Veranstaltungen übersichtlich. Die evangelische Kirche teilt allerdings mit, dass mehrere Gotteshäuser für Besucher offenstehen. So können die Kirchen in Altjeßnitz, Priorau und Schierau besichtigt werden. Außerdem beteiligt sich die Kirchengemeinde Thurland ab 14 Uhr am Aktionstag. In Schierau hingegen ist es der Förderverein „Kirchturm Schierau“, der auf Besucher hofft. Ab 14 Uhr wird rund um die Kirchenruine das Kirchturmfest gefeiert.

Der Förderverein Irrgarten Altjeßnitz lädt hingegen zu einem stimmungsvollen Abend mit Imbiss in den Gutspark ein. Der Ausklang des „Tages des Denkmals“ wird von Julia Preußler und dem Salontrio aus Halle unter der Leitung von Matthias Erben gestaltet. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Beseitigung der Unwetterschäden im Park wird gebeten.

Sandersdorf-Brehna

In Brehna ist von 13 bis 17 Uhr die Heimatstube im Alten Rathaus geöffnet. Unter dem Motto „Denk mal an früher“ wollen Heimatvereinsmitglieder mit Besuchern ins Gespräch kommen und über Gebäude, Geschäfte, Handwerksbetriebe und das kulturelle Leben früherer Tage reden.

Offen steht auch die Kirche in Köckern. Ab 14.30 Uhr wird Benny Berger zur Geschichte des Ortes referieren.

Zörbig

Die Tore zum Schlossareal werden weit geöffnet. Ab 10 Uhr können der Turm und der Gefängnisinnenhof besichtig werden. Bastelangebote gibt es ab 11 Uhr, Kaffee und Kuchen ab 13 Uhr.

Von 13 bis 17 Uhr kann in Zörbig außerdem die Stadtkirche St. Marien in Augenschein genommen werden. Es besteht die Möglichkeit, sich über Konzepte und Ideen für die Nutzungserweiterung der Kirche zu informieren. Die Planungsunterlagen dazu sind zur Ansicht vor Ort. Vorbereitet ist ebenso eine Kirchenrallye für Kinder. Im Kirchturm geht es zudem hinauf bis zu den gerade sanierten Glocken.

In Spören steht der Denkmalstag ganz im Zeichen von „30 Jahre Heimatverein Strengbachaue Spören-Prussendorf“. Die gleichnamige Ausstellung kann in der Heimatstube besichtigt werden. Geöffnet ist von 14 bis 18 Uhr.