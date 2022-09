Demo gegen Deponie in Roitzsch angekündigt - mit Bürgerinitiative und Bürgermeisterin Steffi Syska

Roitzsch/MZ - Die Bürgerinitiative „Pro Roitzsch“ hat zu einer erneuten Kundgebung gegen den weiteren Betrieb der Roitzscher Deponie DK II und der Weiterführung des Genehmigungsverfahrens zu den geplanten Deponien der DK I und 0 aufgerufen. Das gab die Bürgerinitiative in einer Pressemitteilung bekannt.

Geplant ist, sich am übernächsten Dienstag, dem 27. September, gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung Ernst-Thälmann-Straße / Triftweg zusammenzufinden. Gegen 17 Uhr sind Redebeiträge von Sandersdorf-Brehnas Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) und Thomas Rausch von der Bürgerinitiative geplant. Danach soll sich der Demonstrationszug in Richtung B 100 in Bewegung setzen, diese bis zur Chauseestraße begehen und auf dieser wieder in Richtung Roitzsch abbiegen. Das Ende der angemeldeten und von der Versammlungsbehörde genehmigten Kundgebung wird mit 18 Uhr angegeben.

Es sei „nicht hinnehmbar, dass die Risiken des Standortes Roitzsch weiter von den Entscheidungsträgern ignoriert werden“, erklärt Rausch. „Wir lassen uns nicht unserer Lebensqualität berauben und um die Werte unserer Grundstücke und damit um unsere Altersvorsorge bringen.“