Dauerkampf gegen die giftigen DDR-Altlasten im Boden - nicht nur in Bitterfeld

Die Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft agiert seit 25 Jahren in Sachsen-Anhalt. Das wird in Wolfen gefeiert. Doch die zu lösenden Aufgaben werden nicht weniger. Die Beseitigung der Folgen von chemischer Industrie und Kohleabbau ist eine Jahrhundertaufgabe.

Wolfen/MZ - Chemiedreieck Mitteldeutschland - das war zu DDR-Zeiten offiziell nur eine Erfolgsgeschichte. Die Schattenseiten waren zwar auch da schon unübersehbar. Doch wirklich ans Licht kamen die Umweltzerstörungen und Altlasten erst nach 1989. Deren Beseitigung und Sanierung ist eine Mammutaufgabe. Einer der dafür wichtigsten Akteure in Sachsen-Anhalt ist am Montag 25 Jahre alt geworden: die Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH (MDSE) mit Sitz in Wolfen. Grund genug, bei einer Feier mit jetzigen und ehemaligen Mitarbeitern, Mitstreitern aus Industrie und Politik sowie weiteren Gästen zu fragen: Was haben wir erreicht? Und was kommt noch auf uns zu?