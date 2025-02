Dauerhaftes Wohnen am Goitzschesee: Muldestausee-Gemeinderat strebt Lösung an

Pouch/MZ. - Dauerhaftes Wohnen in Gebieten, die laut Flächennutzungsplan für Freizeit und Erholung vorgesehen sind, bleibt Thema in der Gemeinde Muldestausee. Dort sollen die Mitglieder des Gemeinderates in der am heutigen Mittwoch anstehenden Sitzung ab 18 Uhr im Poucher Dorfgemeinschaftshaus unter anderem über die Auslegung des Vorentwurfes der dritten Teiländerung des Flächennutzungsplanes in der Gemeinde entscheiden. Betroffen sind dabei neben Teilen der Gemarkung Schlaitz auch Flächen im Ortsteil Mühlbeck.