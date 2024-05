Dass es sich auf dem Land gut leben lässt und dort jede Menge passiert, will Anhalt-Bitterfeld mit dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ zeigen. Bis zum 19. Juni kann man sich bewerben.

Heideloh/Zscherndorf/MZ. - Martina Schuckelt und der Ortschaftsrat in Heideloh haben sich entschieden: Es wird keine Wiederholung geben. „Wir werden nicht mehr am Dorfwettbewerb des Landkreises Anhalt-Bitterfeld teilnehmen“, teilt die Ortsbürgermeisterin mit. Die mittlerweile zwölfte Auflage wird ohne Heideloh stattfinden. „Wir können einfach nicht so viel bieten wie die anderen Orte“, sagt sie. „Das haben wir damals festgestellt.“