Das Osterfeuer in der Grünen Lunge von Bitterfeld soll am Ostersamstag entzündet werden.

Wolfen/Zörbig/Pouch. - In zahlreichen Orten sollen ab Gründonnerstag die Osterfeuer angezündet werden. Doch dieser Brauch ist in Gefahr. Denn die Trockenheit droht zum Verbot der feurigen Spektakel führen – zumindest in einigen Kommunen. Ab heute gilt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld die Waldbrandgefahrenstufe 4. Das teilt Jürgen Kristin vom Betreuungsforstamt Dessau mit. „Welche Folgen das für die Osterfeuer hat, liegt aber in der Zuständigkeit der Kommunen“, so Kristin. Deren Ordnungsämter sind die Genehmigungsbehörden. Doch die fünf Kommunen handhaben das unterschiedlich.