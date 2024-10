Bei den „Offenen Kürbiswiegemeisterschaften 2024“ auf dem Spargelhof in Klaistow hat das Exemplar von Familie Göricke aus Jeßnitz überzeugen können. Der Sieger brachte über 900 Kilo auf die Waage.

Das große Wiegen der Gemüse-Giganten: Jeßnitzer Riesenkürbis kommt mit 580,8 Kilo in die Top Ten

Jeßnitz/Klaistow/MZ. - Platz fünf hieß es am Ende für den echten Atlantic Giant in Orange aus Jeßnitz.

Bei den „Offenen Kürbiswiegemeisterschaften 2024“ auf dem Spargelhof in Klaistow konnte sich am Wochenende das Gemüse-Exemplar von Erik und Emil Göricke auch im Brandenburgischen sehen lassen. Stattliche 580,8 Kilogramm brachte der Koloss auf die Waage. Ganz oben auf dem Kürbistreppchen stand Oliver Grafe aus Großthiemig (Brandenburg). Mit 905,2 Kilogramm stellte sein nahrhafter Gigant alle in den Schatten.

Der Spargelhof in Klaistow präsentierte die Kolosse. Foto: Göricke

„Klar bin ich stolz auf das Resultat“, erzählt der Kürbiszüchter aus Jeßnitz. Ein Platz unter den Top Ten war das Ziel, und es hat geklappt, sagt er. Die Konkurrenz war groß. 84 Besitzer aus ganz Deutschland reisten mit ihren „Früchtchen“ an, um sich zu messen.

Die Görickes aus Jeßnitz haben es in die Top Ten geschafft. Foto: Göricke

Doch bevor die ihr Ziel erreichen konnten, mussten die Gärtner eine logistische Meisterleistung stemmen. Denn die Kürbisse reisten eben nicht im Kofferraum an. Das größte Kürbiswiegen der Welt ist Geschichte – auch für Erik Göricke. „Es hat Spaß gemacht“, meint er. Mal sehen, was der Jeßnitzer 2025 plant.