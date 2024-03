Pünktlich vor Ostern werden in Bitterfeld-Wolfen die Pumpen angestellt und damit die Springbrunnensaison eröffnet.

Dank großzügiger Paten - Springbrunnensaison in Bitterfeld-Wolfen steht vor der Eröffnung

Start ist am Montag

Die „Pusteblume“ auf dem Alten Markt in Wolfen

Wolfen/MZ. - Pünktlich vor Ostern werden in Bitterfeld-Wolfen die Pumpen angestellt und damit die Springbrunnensaison eröffnet. Das hat Stadtsprecher Detmar Oppenkowski mitgeteilt. Er verwies zugleich darauf, dass die symbolische Inbetriebnahme der Wasserspiele am kommenden Montag in der Bitterfelder Innenstadt gegen 11 Uhr stattfinden wird.

Geplant ist, dass Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) zusammen mit Springbrunnenpaten und technischen Dienstleistern den Springbrunnen „Am Teich“ in Betrieb nimmt und dabei Worte des Dankes an die Unterstützer der Wasserspiele im Stadtgebiet richten wird. Schließlich würden deren Spenden helfen, den Betrieb der Brunnen zu realisieren.

Von den Wasserspendern gibt es einige in Bitterfeld-Wolfen. Zu ihnen gehört neben dem Wasserspiel „Am Teich“ auch die „Pusteblume“ auf dem Markt in Wolfen oder die große Fontäne im Park in unmittelbarer Nachbarschaft des Holzweißiger Rathauses.