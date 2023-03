Für einen interessanten Chemieunterricht: Konrad Sawaryn-Röder, Prokurist am Nobian-Standort Bitterfeld-Wolfen (Mitte), und Jan Lühmann, Referent Bildung und Bildungsmanagement (Nordostchemie-Verbände) überreichten Melanie Kammel, Fachlehrerin der Fachschaft Naturwissenschaften an der Freien Schule Anhalt, 3.000 Euro zur Unterstützung des Chemieunterrichts.

Bitterfeld/Köthen/MZ - Die Freude war groß an der Freien Schule Anhalt in Köthen: Das Chemieunternehmen Nobian in Bitterfeld-Wolfen und die Nordostchemie-Verbände spendeten vor kurzem gemeinsam im Rahmen der Aktion „Pro Chemieunterricht“ 3.000 Euro an die Freie Schule Anhalt. Zugleich erlebten die Köthener life, dass Chemie aus dem Alltag nicht wegzudenken ist.

Ganz nach dem Motto „Chemieunterricht trifft Praxis“ hatte das Unternehmen Schülerinnen und Schüler zum Standort in Bitterfeld eingeladen, um Einblicke zur praktischen Anwendung von chemischen Formeln und Reaktionen zu geben. So werden von Nobian unter anderem wichtige Chemikalien hergestellt, die für Pharmazeutika oder auch die Wasseraufbereitung benötigt werden.

Ohne Chemie geht nichts

„Chemie ist essenziell für unsere moderne Gesellschaft und für die Herstellung so vieler Produkte, die wir jeden Tag nutzen. Es ist also wichtig, die Jugendlichen darüber zu unterrichten, wie wichtig Chemie ist. Gleichzeitig brauchen Nobian und unsere gesamte Branche ständig engagierte und kreative Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber es ist in vielen Bereichen eine Herausforderung, sie zu finden“, sagte Konrad Sawaryn-Röder, Prokurist am Standort Bitterfeld des Chemieunternehmens Nobian im Rahmen des Besuchs.

„Chemie ist unverzichtbar, interessant – und bietet ein spannendes Arbeitsumfeld mit vielen, auch internationalen, Entwicklungsmöglichkeiten.“ Das Unternehmen sei glücklich, die Freie Schule Anhalt bei der Gestaltung und Weiterentwicklung des Chemieunterrichts zu unterstützen, und so hoffentlich viele Schülerinnen und Schüler für das Fach zu begeistern – natürlich auch im Hinblick auf mögliche neue Fachkräfte.

Unterricht soll spannender werden

Die Unterstützung wurde gemeinsam von Nobian und den Nordostchemie-Verbänden symbolisch in Form eines großen Periodensystems für den Chemieunterricht übergeben. Auch Nora Schmidt-Kesseler, Hauptgeschäftsführerin der Nordostchemie-Verbände drückte ihre Freude aus: „Wir freuen uns, dass unser Mitgliedsunternehmen Nobian sich für den Chemienachwuchs engagiert. Mit unserer Spende wollen wir gemeinsam zur Begeisterung am Unterrichtsfach Chemie beitragen und nachhaltig Interesse wecken.“

Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern nahm Melanie Kammel, Fachlehrerin der Fachschaft Naturwissenschaften, die Spende entgegen und betonte: „Vor allem im experimentellenChemieunterricht fehlt es oftmals am entsprechenden Equipment. Umso wichtiger sind Unterstützungen wie diese für einen spannenden Unterricht.“

Verbände verdoppeln die Summen

Wenn Mitgliedsunternehmen der Nordostchemie-Verbände eine Schule oder Institution im Rahmen der Aktion „Pro Chemieunterricht“ finanziell unterstützen, stocken die Verbände diese Summe um den gleichen Betrag auf. So wurden im Fall der Freien Schule Anhalt aus 1.500 Euro gleich mal 3.000 Euro.

Im Juni 2004 starteten die Nordostchemie-Verbände die Aktion „Pro Chemieunterricht“. Insgesamt beteiligten sich seit Beginn der Spendenaktion im Jahr 2004 rund 70 Chemieunternehmen in den ostdeutschen Bundesländern. Dabei wurden mehr als 150 Bildungseinrichtungen mit insgesamt über 750.000 Euro unterstützt.