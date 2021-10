Corona-Ausbruch an Zörbiger Schule - Kinder sollen Montag und Dienstag zu Hause bleiben

Zörbig/MZ - Das Virus ist zurück. Ein Jahr, nachdem in Zörbig Grundschule und Hort coronabedingt schon einmal schließen mussten und sich zeitweise bis zu 200 Betroffene in Quarantäne befanden, schlägt Bürgermeister Matthias Egert (CDU) erneut Alarm. Er appelliert an die Eltern, den Nachwuchs wenigstens am kommenden Montag und Dienstag zu Hause zu betreuen. Dafür werden Aufgaben zur Verfügung gestellt. Außerdem ist eine Notbetreuung in Grundschule und Hort sichergestellt. „Wir müssen versuchen, die Infektionsketten zu brechen“, so der Bürgermeister.

Hintergrund sind mehrere Coronafälle in der Schule. Egert bestätigt positive Tests unter Lehrern und Erziehern sowie bei Schülern und Hortkindern. Betroffen sein sollen wenigstens zwei Erwachsene. Wie viele Kinder das Virus in sich tragen, ist nicht bekannt.

Offen ist auch, wie viele Kontaktpersonen es gibt, sowie wann und wie lange diese in Quarantäne müssen. Auskünfte aus dem Anhalt-Bitterfelder Gesundheitsamt waren nicht zu bekommen.