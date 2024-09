Neues Gesetz in Kraft Conny Eckardt kümmert sich in der Türkei um 16 Hunde - und hat Angst, dass diese getötet werden

Conny Eckardt aus der Gemeinde Muldestausee liebt Hunde. So sehr, dass sie für sie in der Türkei viel Energie und Zeit aufwendet. Durch das seit Juli in Kraft getretene Tötungsgesetz sind ihre Schützlinge in einem Hunde-Hostel in Ankara allerdings in Gefahr. Was Eckardt nun vor hat.