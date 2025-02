Einkaufen in Bitterfeld-Wolfen City-Buch schließt nach 17 Jahren Filiale in Wolfen - Welche Gründe der Geschäftsführer nennt

City-Buch in der Dessauer Allee in Wolfen-Nord ist geschlossen. Für immer. Warum der Schritt für das Geschäft in Bitterfeld überlebenswichtig war.