Einen alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei am Samstagabend gegen 20.30 Uhr in Wolfen erwischt.

Citroën-Fahrer flüchtet in Wolfen vor Polizeikontrolle - Atemalkoholtest zeigt den Grund

Am Samstagabend

Wolfen/MZ. - Einen alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei am Samstagabend gegen 20.30 Uhr in Wolfen erwischt.

Die Beamten wollten den Citroën in der Verbindungsstraße einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als er den Funkstreifenwagen sah, versuchte der Fahrer zunächst, sich mit überhöhter Geschwindigkeit über verschiedene Straßen in Wolfen der Kontrolle zu entziehen.

Im Erich-Weinert-Ring konnte er schließlich von der Polizei gestellt werden. Der 46-Jährige wies Alkoholgeruch in der Atemluft auf. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von 1,84 Promille. In der Folge wurde der nun Beschuldigte in ein Krankenhaus gebracht, wo eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt.