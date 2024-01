Cristina Schaarschmidt ist Oberärztin an der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie im Goitzsche Klinikum in Bitterfeld. Warum sie die Arbeit dort als Erfüllung sieht.

Bitterfeld/MZ. - Christina Schaarschmidt hat die Funktion einer Oberärztin in der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Goitzsche Klinikum in Bitterfeld übernommen. Für die Chirurgin ist das der vorläufige Höhepunkt ihrer medizinischen Karriere, die sie zu großen Teilen in Bitterfeld erlebte.