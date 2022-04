Busse in Anhalt-Bitterfeld fallen teilweise aus: Personalsituation bei Vetter weiter angespannt

Salzfurtkapelle/MZ/ung - Die Personalsituation im Busunternehmen Vetter GmbH in Salzfurtkapelle ist noch immer angespannt. „Aufgrund von Krankheiten wie Corona beziehungsweise damit verbundener Quarantäne können wir leider täglich einige Fahrten nicht absichern“, bedauert Verkehrsplaner Philipp Herrlich auf MZ-Anfrage.

„Das ist wirklich keine schöne Situation, auch für uns nicht“, sagt er. „Und wir können unsere Fahrgäste dafür nur um Verständnis bitten.“

Um jene über die Ausfälle von Bussen zu informieren, aktualisiert das Unternehmen täglich seine Homepage. Jeweils am Tag zuvor wird bekanntgegeben, auf welchen Linien es Einschränkungen gibt.

Alternative zum Internet

Doch was machen Leute, die nicht über Internet verfügen, wie einer unserer Leser aus Wolfen? Er habe schon einen Arzttermin absagen müssen, weil der Bus einfach nicht gekommen sei. „Wie kann ich erfahren, ob gefahren wird oder nicht?“, fragte er deshalb bei der MZ nach.

Verkehrsplaner Herrlich verweist auf die Telefon-Hotline des Betriebes, bei der man sich vor Fahrtantritt melden kann. Eine andere Möglichkeit der Auskunft bestehe in den Informationsbüros, was aber aufgrund der Kurzfristigkeit kaum sinnvoll sei und zudem mit zusätzlichen Wegen verbunden wäre.

Laut Vetter-Homepage fallen im Altkreis Bitterfeld am heutigen Donnerstag folgende Fahrten aus: Linie 400, 17.26 Uhr ab Bitterfelder Bahnhof; Linie 407, 15.02 und 16.02 Uhr ab Bitterfelder Bahnhof sowie 15.30 und 16.30 Uhr ab Anhalter Platz in Wolfen-Nord; Linie 408, 17.44 Uhr ab Wolfener Bahnhof und 18.32 Uhr ab Bitterfelder Bahnhof; Linie 420, 17.02 Uhr ab Bitterfelder Bahnhof und 17.41 Uhr ab Schiffmühlenweg in Pouch; Linie 431, 16.47 Uhr ab Köckern; Linie 433, 16.18 Uhr ab Bitterfelder Bahnhof.

Hotline und Homepage

Die Hotline des Unternehmens ist erreichbar unter Tel.: 03494/3842111. Alle Informationen gibt es auch im Internet auf der Homepage www.mein-bus.net und dort über die Rubrik „Alle Meldungen“, Region Anhalt-Bitterfeld.