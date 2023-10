Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Wie die Vetter Verkehrsbetriebe mit Busausfällen umgehen und was die Bitterfeld-Wolfener zum Thema sagen.

Salzfurtkapelle/MZ. - Es ist für viele Menschen eine allzu bekannte Nachricht. „Aufgrund der angespannten Personalsituation können Fahrten leider nicht abgesichert werden.“ Dieser Satz ist in den vergangenen Jahren und Monaten in verschiedenen Ausführungen – je nach Datum und den betroffenen Linien – immer wieder auf der Webseite oder auf Aushängen der Vetter Verkehrsbetriebe mit Sitz in Salzfurkapelle zu lesen gewesen. Das deckt sich mit den Zahlen der MZ-Familienumfrage zum Thema Verkehr, in der die Teilnehmer sich etwa über zu wenige Fahrten beklagen.