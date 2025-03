Die Unteroffizierschule des Heeres aus Delitzsch wird am Freitag am Bitterfelder Stadthafen einen öffentlichen Appell abhalten. Was der Hintergrund ist.

Bitterfeld/MZ. - Die Unteroffizierschule des Heeres aus Delitzsch wird am Freitag am Bitterfelder Stadthafen einen öffentlichen Appell abhalten. Damit soll ein feierlicher Rahmen für einen Kommandowechsel innerhalb der Schule geboten werden. In der Lehrgruppe A übergibt Oberstleutnant Henry Kunze das Kommando an seinen Nachfolger Oberstleutnant Ulf Hoffmann. Das Luftwaffenkorps Erfurt wird die Zeremonie musikalisch begleiten.

Alle Bürger sind zu dem Appell eingeladen, der Eintritt ist frei. Beginn ist um 10 Uhr, die Zeremonie wird etwa zwei Stunden dauern. Bis zu 450 Soldaten aus der Lehrgruppe A, ein Ehrenzug und Gäste der Unteroffizierschule werden am Stadthafen zum Übergabeappell antreten. „In diesem Rahmen soll die Leistung des Vorgängers gewürdigt werden und die Führungsverantwortung wird übergeben“, erklärt Oberstleutnant Ines Wasic. Der feierliche Appell bietet die Gelegenheit, einen Einblick in die Traditionen und Abläufe der Bundeswehr zu erhalten.

Die Aufbauarbeiten im Stadthafen beginnen am Freitag gegen 6 Uhr, ein Vorüben wird gegen 8 Uhr stattfinden. Die III. Inspektion der Lehrgruppe A pflegt eine Patenschaft mit Bitterfeld-Wolfen. Der bisher letzte Appell fand am 21. März 2023 im Stadthafen statt, damals erhielten Absolventen der Schule ihre Feldwebelbücher.