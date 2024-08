Bundesliga hängt für den VC Bitterfeld-Wolfen an neuer Halle

Der VC Bitterfeld Wolfen (in grün) spietl derzeit einer Dorfturnhalle.

Bitterfeld/MZ - Wenn der VC Bitterfeld-Wolfen am 21. September gegen Freiburg in seine zweite Saison in der ersten Liga startet, beginnen auch die Probleme von Neuem, die das Abenteuer Volleyball-Bundesliga mit sich bringt.