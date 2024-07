Der Sommerleseclub der Stadtbibliothek Bitterfeld-Wolfen lockt zahlreiche Kinder an. Auch die 12. Auflage ist ein Renner. Doch was ist das Geheimnis dieses überraschenden Erfolgs?

Bitterfeld/MZ. - In den Sommerferien fliegen die Schulbücher in die Ecke. Doch bei zahlreichen Mädchen und Jungen gehören trotzdem dicke Schmöker oder schmale Bändchen zur langen Schulpause dazu. Ob im heimischen Garten, unterm Sonnenschirm am See oder im Urlaubsort – viele Grundschüler vergraben ihre Köpfe zwischen Buchseiten und gehend lesend auf wilde Abenteuerreise. Möglich macht dies der Sommerleseclub der Stadtbibliothek Bitterfeld-Wolfen. Und das schon zum zwölften Mal. Das Interesse ist ungebrochen hoch. Ist der Erfolg Zufall?