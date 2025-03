In Mühlbeck sollen Flächen für Freizeit und Erholung zu Dauerwohnorten werden. Geht das auch für die Bewohner der Schlossterrassen in Pouch? Dort sieht man sich im Nachteil.

Pouch/MZ. - Den Goitzschesee vor der Brust, Schloss Pouch im Rücken: Das sogenannte Schlossterrassen-Areal in Pouch ist ein beliebter Standort. Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Muldestausee ist der Bereich als Sondergebiet für Freizeit und Erholung ausgewiesen. Ferienwohnungen am Wasser sind damit in Ordnung, Dauerwohnen nicht. Darauf hat zuletzt erst das Verwaltungsgericht in Halle in einem Urteil hingewiesen.