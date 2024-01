Die Arbeitsgruppe Städtepartnerschaft in Brehna hat auch in diesem Jahr viel vor. Dazu gehören ein Besuch im französischen Semoy und die Vorbereitung des 30. Geburtstages im nächsten Jahr.

Brehna und Semoy in Frankreich verbindet seit Jahren eine enge Partnerschaft

Im vergangenen Jahr waren Gäste aus der Partnerstadt Semoy in Brehna. Da entstanden erneut viele neue Freundschaften.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Brehna/MZ. - In diesem Frühjahr wird sich zeigen, wie sich die jungen Bäume und Sträucher entwickelt haben. Denn davon wurden in Brehna im vergangenen Mai viele Exemplare in die Erde gebracht – von Kindern aus Brehna und der französischen Partnerstadt Semoy.