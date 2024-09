Wiedemarer sagen bei Bürgerentscheid zur Zukunft eines Mega-Industriegebiets Nein. In angrenzenden Ortschaften von Sandersdorf-Brehna sorgt das für Erleichterung. Aber wieso?

Nach Bürgerentscheid am 1. September

Brehna/Roitzsch/MZ. - Nach dem vorläufigen Aus für das geplante Mega-Industriegebiet bei Wiedemar (Landkreis Nordsachsen) macht sich in den angrenzenden Ortschaften Erleichterung breit. Sowohl Sandersdorf-Brehnas Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) als auch Vertreter aus den angrenzender Ortschaften haben sich erfreut darüber geäußert, dass die Wiedemarer beim Bürgerentscheid am 1. September mit großer Mehrheit mit Nein stimmten. Nur etwa 35 Prozent der Wahlberechtigten votierten am Sonntag für die Weiterführung der Planungen.